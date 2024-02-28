Стали известны ключевые цели саудовских клубов в летнее трансферное окно

Сильнейшие клубы чемпионата Саудовской Аравии в предстоящее летнее трансферное окно будут нацелены на подписание семи звёздных футболистов английской Премьер-лиги, сообщает ESPN.

По информации источника, в список кандидатов, интересующих руководство саудовской лиги, попали защитники Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), полузащитники Каземиро, Бруну Фернандеш (оба «Манчестер Юнайтед»), Кевин Де Брёйне и Бернарду Силва (оба «Манчестер Сити»), а также вингер Мохамед Салах («Ливерпуль»). Отмечается, что клубы из Саудовской Аравии не планируют сбавлять трансферную активность и будут действовать по аналогии с прошлым летом.

Руководство лиги также намерено привлечь именитых иностранных тренеров. В списке саудовцев значатся имена Томаса Тухеля («Бавария»), Маурисио Почеттино («Челси») и Сержиу Консейсау («Порту»).