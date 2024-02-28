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Маркиньос рискует пропустить ответный матч «ПСЖ» с «Реалом Сосьедад»

Маркиньос рискует пропустить ответный матч «ПСЖ» с «Реалом Сосьедад»
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за полученного повреждения. Об этом сообщает beIN Sports.

Маркиньос пропустил сегодняшнюю тренировку парижского клуба по причине полученной травмы голени. В клубе сомневаются относительно его участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад». Также сообщается, что защитник с большей вероятностью пропустит предстоящий матч «ПСЖ» 24-го тура Лиги 1 с «Монако», который состоится 1 марта 2024 года.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом Сосьедад» завершился победой парижан со счетом 2:0. Голами в этой встрече отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола. Ответная игра состоится 5 марта 2024 года и начнётся в 23:00 мск.

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