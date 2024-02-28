Игрок «Манчестер Сити» Холанд купил Mercedes-AMG One стоимостью € 3,2 млн — DN

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд купил Mercedes-AMG One стоимостью € 3,2 млн, сообщает Dagens Naringsliv.

Этот автомобиль является одним из самых эксклюзивных в мире, так как выпущено всего 275 экземпляров. Для того чтобы купить этот автомобиль, Холанд объединился с известным норвежским коллекционером машин — Эртваагом. Для достижения отметки 200 км/ч потребуется семь секунд, а 300 км/ч достигается за 15,6 секунды. Автомобиль обладает двигателем мощностью в 1000 лошадиных сил.

Холанд является большим поклонником люксовых автомобилей, и в его гараже есть Rolls Royce Cullinan (€ 350 тыс.), Audi RS6 Avant (€ 140 тыс.), Range Rover Sport (€ 140 тыс.) и Mercedes-AMG GLE (€ 105 тыс.).