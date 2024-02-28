Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Брёйне пошутил насчёт ассистов на Холанда, опубликовав пост в соцсетях

Де Брёйне пошутил насчёт ассистов на Холанда, опубликовав пост в соцсетях
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне пошутил о голевых передачах на нападающего «горожан» Эрлинга Холанда в социальных сетях. Напомним, что в состоявшемся накануне матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутоном» (6:2) бельгиец оформил ассистентский покер.

«Доброе утро, чем могу быть полезен (how may I assist you)?» — написал Де Брёйне в социальной сети X (ранее Twitter) под фотографией с Эрлингом Холандом.

Фото: Соцсети Де Брёйне

Отметим, что в 2024 году 32-летний Де Брёйне провёл 10 матчей во всех турнирах и набрал в них 12 результативных баллов по системе «гол+пас». На его счету в этих встречах два забитых гола и 10 голевых передач. Большую часть текущего сезона бельгийский хавбек пропустил из-за травмы, сыграв в осенней части текущего сезона лишь два матча в августе 2023 года.

Материалы по теме
Де Брёйне сделал ассистентский покер и набрал 12 очков по «гол+пас» в 10 матчах 2024 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android