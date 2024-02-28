Стали известны ключевые цели «ПСЖ» в летнее трансферное окно

«ПСЖ» определился с проблемными позициями, которые требуют усиления в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, французский клуб заинтересован в подписании игроков на следующие позиции — центральный защитник и опорный полузащитник. В качестве игрока обороны рассматривается 18-летний футболист «Лилля» Лени Йоро. Что касается хавбека, то «ПСЖ» тщательно проанализирует рынок для выбора игрока мирового уровня.

Отмечается, что подписание атакующего игрока на замену форварду Килиану Мбаппе, который, скорее всего, покинет команду, не является приоритетной целью парижан предстоящим летом. «ПСЖ» не торопится приобретать вингера «Милана» Рафаэла Леау, поскольку цена за португальца может составить € 175 млн.