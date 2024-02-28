Двоюродный брат Лукаку не сыграл за «Уфу» ни матча из-за пункта, введённого «Селтиком»

Бывший руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный рассказал, почему защитник «Селтика» Боли Болинголи, которого команда арендовала в 2022 году, так и не сыграл за неё ни одного матча.

«22 февраля 2022 года футбольный клуб «Уфа» заключил контракт с защитником «Селтика» Боли. Переговоры идут непросто: «Селтик» настаивает на включение в арендное соглашение пункта, что игрок может покинуть «Уфу» в любой момент в случае начала военных действий… В итоге «Уфа» соглашается на условия «Селтика», и через два дня стало понятно, что Болинголи за команду не сыграет», — сказал Тыртышный в ролике, опубликованном на своём YouTube-канале.

Болинголи — двоюродный брат нападающего «Ромы» Ромелу Лукаку. Футболист был арендован «Уфой» в феврале 2022 года, но так и не провёл за команду ни одного матча. Сейчас Болинголи представляет бельгийский клуб «Мехелен».