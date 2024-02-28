Агент Ренана рассказал, как игрок чувствует себя в «Интернасьонале»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы защитника «Интернасьонала» Роберта Ренана, рассказал, как игрок чувствует себя в бразильской команде.

«Ренан очень счастлив в «Интернасьонале». Что касается возвращения в «Зенит», то я с ним об этом не говорил», — приводит слова Гарсии «Спорт день за днём».

Напомним, о переходе 20-летнего Ренана в «Интернасьонал» стало известно в начале января. Футболист представляет бразильский клуб на правах аренды. Роберт выступал за «Зенит» с января 2022 года, к сине-бело-голубым он присоединился на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с российским клубом действует до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского защитника в € 9 млн.