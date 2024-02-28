Литвинов рассказал, почему изменилась предсезонка «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал об изменениях в предсезонных сборах перед возобновлением чемпионата России.

«Мне кажется, осенью мы и индивидуально, и командно ошибались больше чем год назад. Половина лиги пропустила меньше нас – естественно, нужно прибавлять. Сильно предсезонка не поменялась, но теперь мы больше работаем над обороной. На сборах Абаскаль много показывает видео с игрой зарубежной команды, некоторые оборонительные игроки будто рождены именно для такого футбола. Нас тяжело с ними сравнивать, потому что в этом клубе достаточное количество оборонительных игроков – опытные ребята, которые многое прошли в карьере, но показ их действий – понятный путь к прогрессу, так как есть чёткий ориентир», – приводит слова Литвинова Sports.ru.

Литвинов является воспитанником футбольного клуба «Спартак». За первую команду красно-белых универсальный футболист начал играть в 2019 году. Действующий контракт Литвинова со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 5 млн.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Спартак» (30) — пятый.