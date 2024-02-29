«МЮ» прошёл «Ноттингем» в Кубке Англии благодаря голу Каземиро на 89-й минуте

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступал Крис Кавана. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» сумел вырвать победу в самой концовке встречи — 1:0. Единственным забитым мячом отметился бразильский полузащитник Каземиро на 89-й минуте. До этого момента у обеих команд практически не было голевых шансов.

Таким образом, «красные дьяволы» вышли в 1/4 финала турнира, где сразятся с победителем пары «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Ранее в следующую стадию Кубка Англии вышли такие команды, как «Челси», «Манчестер Сити», «Ньююкасл», «Ковентри» и «Лестер».