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Сегодня, 28 февраля, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии. Матчи этой стадии состоятся через две недели, начиная с субботы, 16 марта.

Четвертьфинальные пары Кубка Англии — 2023/2024:

«Вулверхэмптон»/«Брайтон» — «Ковентри Сити»;

«Ноттингем Форест»/«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»/«Саутгемптон»;

«Челси»/«Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити»;

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед».

Окончательные соперники по 1/4 финала Кубка Англии определятся в течение ближайших нескольких часов. В среду, 28 февраля, друг другу противостоят «Вулверхэмптон» и «Брайтон», «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Саутгемптон», «Челси» и «Лидс Юнайтед».

В прошлом сезоне обладателем трофея стал «Манчестер Сити». В решающем матче «горожане» оказались сильнее «Манчестер Юнайтед» — 2:1.