18-летние Кумас и Даннс вошли в историю «Ливерпуля»

18-летние игроки «Ливерпуля» Льюис Кумас и Джейден Даннс отличились в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Саутгемптоном» (3:0) и стали одними из самых молодых футболистов, забившими гол в первом матче за красных. Об этом сообщает The Athletic.

Полный список таких игроков выглядит следующим образом:

Майкл Оуэн: 17 лет, 143 дня;

Джордан Росситер: 17 лет, 183 дня;

Джейден Даннс: 18 лет 43 дня;

Джимми Мелиа: 18 лет, 46 дней;

Льюис Кумас: 18 лет, 162 дня.

В минувшие выходные, 25 февраля 2024 года, «Ливерпуль» стал обладателем Кубка лиги, в финале которого «красные» обыграли лондонский «Челси» со счётом 1:0. В матче принимало участие немалое количество молодых игроков «Ливерпуля», что также было отмечено многими зрителями и экспертами.