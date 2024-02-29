«Валансьен» в серии пенальти обыграл «Руан» и вышел в полуфинал Кубка Франции

28 февраля проходил матч 1/4 финала Кубка Франции, в котором сошлись «Руан» и «Валансьен». Команды играли в Руане, Франция. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой гостей по итогам серии пенальти (1:1 – по пенальти 4:2).

На 26-й минуте счёт в матче открыл нигерийский нападающий гостей Матиас Ойевуси. Ассистировал ему сенегальский защитник Сулейман Басс. В компенсированное ко второму тайму время хозяева сумели сравнять счёт усилиями французского форварда Дамьена Лоппи.

В дополнительное время забитых голов не было, а в серии пенальти точнее были футболисты «Валансьена». Гости сумели реализовать четыре удара с «точки». Футболисты «Руана» забили лишь два 11-метровых.

Таким образом, «Валансьен» вышел в полуфинал Кубка Франции.

Отметим, «Валансьен» в прошлых раундах Кубка Франции обыграл «Сен-Приес» (2:1) и «Париж» (2:1).

В нынешнем сезоне «Валансьен» с 15 очками занимает последнюю, 20-ю строчку в Лиге 2. «Руан» же находится в середине таблицы третьего французского дивизиона, находясь после 21 матча на восьмой позиции с 29 очками.