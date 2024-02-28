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«Лион» в серии пенальти обыграл «Страсбург» и вышел в полуфинал Кубка Франции

«Лион» в серии пенальти обыграл «Страсбург» и вышел в полуфинал Кубка Франции
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Завершился матч 1/4 финала Кубка Франции, в котором встречались «Лион» и «Страсбург». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. В основное время матча команды сыграли вничью со счётом 0:0, однако в послематчевой серии пенальти сильнее оказался «Лион» (4:3).

В 1/8 финала Кубка Франции «Лион» выиграл у «Лилля» со счётом 2:1. В той встрече в составе «Лиона» голами отметились полузащитник Гифт Орбан и нападающий Райан Шерки.

В свою очередь, в 1/8 финала этого соревнования «Страсбург» обыграл «Гавр» со счётом 3:1. В той встрече в составе «Страсбурга» голами отметились нападающий Дилан Баква, форвард Эмануэль Эмега и защитник Марвен Сеная.

После 23 туров чемпионата Франции «Лион» набрал 28 очков и занимает 10-е место. «Страсбург» заработал 25 очков и располагается на 13-й строчке.

Кубок Франции . 1/4 финала
27 февраля 2024, вторник. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
0 : 0
4 : 3
Страсбург
Страсбург
Календарь Кубка Франции
Турнирная сетка Кубка Франции
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