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Комитет по этике наказал Криштиану Роналду за неприличный жест — Ge.Globo

Комитет по этике и дисциплине Саудовской лиги принял решение наказать нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду за непристойный жест в адрес фанатов «Аль-Шабаба», сообщает Ge.Globo Напомним, Роналду показал неприличный жест болельщикам соперника, которые скандировали в сторону португальца «Месси!».

Роналду дисквалифицирован на один матч, а также будет оштрафован на $ 2,6 тыс. Также португалец должен будет выплатить $ 5,3 тыс. «Аль-Шабабу».

Таким образом, Роналду пропустит матч чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хазмой», который состоится 29 февраля.

В нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги 38-летний Криштиану Роналду провёл 20 матчей, в которых забил 22 мяча и оформил девять результативных передач.

Роналду показал неприличный жест фанатам «Аль-Шабаба»