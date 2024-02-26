Роналду снова психанул из-за кричалок про Месси. Оправдания его клуба выглядят нелепо

Криштиану Роналду в конце игры с «Аль-Шабабом» поддался на провокацию и из-за этого влип в неприятность: теперь он рискует нарваться на серьёзные санкции. Рассказываем подробности произошедшего.

Что случилось

У саудовских болельщиков есть токсичная привычка: кричать фамилию Месси, когда их любимая команда бодается с «Аль-Насром» Криштиану. Аналогично было, кстати, и с самим Лео: зимой аргентинец вместе с «Интер Майами» приезжал на товарищеский матч с «Аль-Хилялем», и с трибун постоянно слышались возгласы про Роналду.

Не изменили привычкам и зрители противостояния «Аль-Шабаб» — «Аль-Наср». Неудивительно, ведь Криштиану реализовал пенальти — в том числе благодаря его голу гости увезли победу (3:2). После финального свистка Криш вновь уловил травлю и воспринял её весьма болезненно: сперва приложил руку к уху и показал, что мнение фанатов для него «крайне важно», а следом подёргал рукой в районе паха. Обычно он реагирует спокойнее, но вот теперь почему-то как следует дал волю эмоциям.

Сомнительное поведение Роналду не транслировали по телевидению. Однако внимательный зритель вовремя включил камеру на телефоне.

В ярость пришли не только болельщики «Аль-Шабаба», но и многие арабские в целом. Как только не назвали португальца в соцсетях: и свиньёй, и сукиным сыном, и другими менее цензурными словами. Всполошились и представители саудовской лиги: дисциплинарный комитет изучает жест Криша и в ближайшие пару дней решит, как его наказать — либо внушительным штрафом, либо двухматчевой дисквалификацией, либо обоими способами. По сведениям Al Riyadhiah, третий вариант в приоритете.

Тем не менее самое странно здесь — даже не поступок португальца, а комментарии «Аль-Насра»: клуб уверяет, что видео… сгенерировано искусственным интеллектом. Всякое может быть, но пока версия выглядит не убедительнее, чем оправдания детсадовцев за несъеденную кашу или разбитое соседское окно.

Роналду и раньше психовал в Саудовской Аравии

Загибаем пальцы:

после февральской товарищеской встречи с «Аль-Хилялем» Криштиану кинули в ноги шарф вражеской команды. Ответ был дерзким: звёздный нападающий засунул его себе в шорты, несколько секунд тёр им пах и затем избавился от него;

перед этим раздосадованный поражением (0:2) Роналду выкинул серебряную медаль то ли на трибуну, то ли просто в сторону. По видео не понять;

по окончании другого матча с «Аль-Хилялем» Рон также схватился за пах — и тоже после выкриков про Месси;

ещё летом после игры азиатской ЛЧ с «Аль-Шабабом» брызнул водой из бутылки в сторону оператора и грубо оттолкнул сотрудника службы безопасности, который пытался сделать с ним селфи;

в марте 2023-го португалец уходил с поля вслед за поражением от «Аль-Иттихада». Фанаты радостно выкрикивали его имя, но Криш никак не отреагировал и с силой пнул бутылки. Болельщики ответили рассерженным гулом;

в апреле того же года, по ходу ещё одной рубки с «Аль-Хилялем», применил жёсткий удущающий приём на Густаво Куэльяре.

Удушающий приём Криштиану против Куэльяра Фото: Кадр трансляции

Криштиану не церемонится ни с болельщиками, ни с сотрудниками стадиона, ни с соперниками. Ранее его никак не наказывали. Теперь, судя по всему, терпение саудовцев на исходе.