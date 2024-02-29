Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче Кубка Англии с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил выступление команды в выигранном матче 1/8 финала Кубка Англии с «Саутгемптоном» (3:0).

«Это была невероятная игра. «Саутгемптон» – очень сильная команда, мы все это видели. В первом тайме нашей полузащите не удавалось выбирать правильное время для прессинга – игроки пытались следовать установке, но получалось с трудом. У соперников были моменты, поэтому нам пришлось много бегать, и мы очень нуждались в спасениях Келлехера. Мы испробовали всё, прежде чем забили замечательный первый гол. Нам требовалось найти выход, что в итоге и удалось сделать. Второй тайм действительно прошёл намного лучше», – приводит слова Клоппа ITV.com.

Отметим, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала турнира, где сразятся с «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Англии

Юрген Клопп обратился к фанатской трибуне «Ливерпуля»: