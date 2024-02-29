Игрок ЦСКА Файзуллаев рассказал, почему плакал после перехода в «Пахтакор»

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, почему плакал после перехода в «Пахтакор».

«В «Пахтакоре» я очень скучал по родителям. Первое время я плакал почти каждый день. Но я этого не показывал – закрывался в ванной, включал воду – и плакал. Со временем освоился, адаптировался – семья дяди очень хорошо меня приняла. С его детьми я хорошо общался. Мы даже дома, когда уезжали взрослые, в футбол играли. Запомнил, что под нами тогда жила одна бабушка – так она постоянно жаловалась дяде, кричала из-за нашего футбола», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

20-летний атакующий хавбек Аббосбек Файзуллаев перешёл в ЦСКА из ташкентского «Пахтакора» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 500 тыс. В текущем сезоне на счету игрока 18 матчей за клуб во всех турнирах, два забитых гола и девять результативных ассистентских действий.