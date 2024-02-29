Медведев: Кордоба считает, что говорить о «Зените» запрещено? В конце сезона поговорим

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Ранее колумбиец открыто заявил, что в России к «Зениту» особое отношение и о петербургском клубе лучше не говорить лишний раз, чтобы не получить дисквалификацию. Медведев ответил на этот выпад предложением поговорить в конце сезона.

«Кордоба сказал, что запрещено говорить о «Зените»? В конце сезона поговорим», — сказал Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков за 18 матчей. Лидер чемпионата — «Краснодар», в активе которого 38 очков.