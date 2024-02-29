Кордоба: в России особое отношение к «Зениту» — это неоспоримый факт

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что в России особое отношение к «Зениту» и об этом клубе даже запрещено говорить. Колумбиец не стал раскрывать тему более обширно, так как боится увеличения дисквалификации на несколько матчей. В пример РПЛ он поставил Бундеслигу и Ла Лигу, где за лидерство борются не самые богатые команды. Кордоба подчеркнул конкурентность зарубежных лиг и задался вопросом, почему точно так же не может быть в РПЛ.

«Ничего не буду говорить о «Зените» — это их дела. Ну и мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено, ха-ха! За два с половиной года, что я играю в России, успел убедиться в особом отношении к этому клубу.

С чьей стороны? Давайте не будем уточнять. Не хочу, чтобы мне расширили дисквалификацию ещё на пару игр. Думаю, то, что «Зенит» в РПЛ на особом счету, — неоспоримый факт. В Бундеслиге сейчас лидирует «Байер». В Испании в лидерах идёт «Жирона»… Это конкурентные чемпионаты. Почему в России не может быть так же? Я не понимаю...» — приводит слова Кордобы «Спорт-экспресс».

Напомним, в нынешнем сезоне «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 18 матчей. Лидер чемпионата — «Краснодар», в активе которого 38 очков.