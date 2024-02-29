Константин Лепёхин: и «Зенит», и «Спартак» имеют шансы стать чемпионами

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком». Игра пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге.

«От матча я жду напряжения, неизвестности итогового результата до конца матча. Думаю, что у этой игры должен быть футбольный нерв.

Во-первых, это непримиримые соперники. Во-вторых, и «Зенит», и «Спартак» имеют шансы стать чемпионами. В-третьих, после такого длительного перерыва всегда матчи особенные. Они сложные, возможно, не всегда зрелищные, но напряжённые.

Очень трудно сейчас рассуждать, за счёт чего победит та или иная команда, потому что был большой перерыв. Когда сезон идёт по накатанной, то уже более объективная картина вырисовывается. Из игроков «Спартака» выделиться может Промес, а у петербуржцев, безусловно, проявят себя бразильцы. Фаворитом я ставлю «Зенит», исходя из итогов прошлого», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.