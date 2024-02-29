ФИФА огласила обновлённый формат Клубного чемпионата мира — 2025

Стал известен обновлённый формат Клубного чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2025 году. В турнире будут принимать участие уже не семь, а 32 команды, которые будут поделены на восемь групп по четыре коллектива в каждой из них. Каждый из клубов на групповом этапе проведёт три игры с каждым из соперников.

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала турнира. С данной стадии и вплоть до финала соревнования будет играться лишь один матч, по аналогии с чемпионатами Мира и Европы. Отмечается, что игра за третье место среди проигравших в полуфинале команд проводится не будет.

Ранее стало известно, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдёт на стадионах в Соединённых Штатах Америки. Турнир начнётся 15 июня и продлится практически месяц — до 13 июля 2025 года.