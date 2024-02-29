Стали известны имена 19 команд-участниц клубного чемпионата мира — 2025

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала частичный список команд-участниц клубного чемпионата мира — 2025. Напомним, турнир пройдёт в обновлённом формате. Вместо семи клубов в соревновании примут участие сразу 32 команды. На данный момент известны 19 клубов, которые примут участие в турнире нового формата.

Частичный список участников клубного чемпионата мира — 2025:

«Челси» (Англия) – победитель Лиги чемпионов — 2020/2021;

«Реал» (Испания) – победитель Лиги чемпионов — 2021/2022;

«Манчестер Сити» (Англия) – победитель Лиги чемпионов — 2022/2023;

«Бавария» (Германия) – в соответствии с рейтингом УЕФА;

«ПСЖ» (Франция) – в соответствии с рейтингом УЕФА;

«Интер» (Италия) – в соответствии с рейтингом УЕФА;

«Порту» (Португалия) — в соответствии с рейтингом УЕФА;

«Бенфика» (Португалия) – в соответствии с рейтингом УЕФА;

«Палмейрас» (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес — 2021;

«Фламенго» (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес — 2022;

«Флуминенсе» (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес — 2023;

«Аль-Ахли» (Египет) – победитель африканской Лиги чемпионов — 2020/2021 и 2022/2023;

«Видад» (Марокко) – победитель африканской Лиги чемпионов — 2021/2022;

«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) – победитель азиатской Лиги чемпионов — 2021;

«Урава Ред Даймондс» (Япония) – победитель азиатской Лиги чемпионов — 2022;

«Монтеррей» (Мексика) – победитель Кубка КОНКАКАФ — 2021;

«Сиэтл Саундерс» (США) – победитель Кубка КОНКАКАФ — 2022;

«Леон» (Мексика) – победитель Кубка КОНКАКАФ — 2023;

«Окленд Сити» (Новая Зеландия) – в соответствии с рейтингом ОФК.

Имена ещё 13 команд-участниц станут известны позднее. В 2023 году победителем клубного чемпионата мира стал английский «Манчестер Сити», разгромивший в финале бразильский «Флуминенсе» со счётом 4:0.