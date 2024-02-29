«Люди стоят в очередях». Уткин заявил, что в голландских тюрьмах нет места для Промеса

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о заполненности нидерландских тюрем в контексте уголовного дела нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Как вы знаете, Квинси Промес очень внимательно следит за своими перемещениями сейчас. Так вот, стало мне известно, что в ближайшую неделю Квинси Промес вполне может съездить в Нидерланды навестить своих друзей, и ничего ему за это не будет.

А знаете почему? А потому что, оказывается, в Нидерландах сейчас нет свободных мест в тюрьмах, и так продолжается уже два месяца. Люди стоят в очереди для того, чтобы начать отсиживать свой срок. Так что можно спокойно прилетать и улетать, сейчас его просто некуда деть, даже если бы этого очень хотелось голландскому правосудию», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.