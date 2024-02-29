Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Зенит» — «Спартак» прокомментируют Черданцев и Богданов

Матч «Зенит» — «Спартак» прокомментируют Черданцев и Богданов
Комментарии

Георгий Черданцев и Павел Богданов прокомментируют центральный матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком», сообщил директор департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

Напомним, встреча между сине-бело-голубыми и красно-белыми пройдёт в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. Это будет первый официальный матч «Зенита» и «Спартака» в 2024 календарном году. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв.

После первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков по результатам 18 проведённых встреч. «Спартак» располагается на пятой строчке. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android