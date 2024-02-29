Матч «Зенит» — «Спартак» прокомментируют Черданцев и Богданов

Георгий Черданцев и Павел Богданов прокомментируют центральный матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком», сообщил директор департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

Напомним, встреча между сине-бело-голубыми и красно-белыми пройдёт в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. Это будет первый официальный матч «Зенита» и «Спартака» в 2024 календарном году. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв.

После первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков по результатам 18 проведённых встреч. «Спартак» располагается на пятой строчке. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков.