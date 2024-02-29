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Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»

Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил бригаду арбитров на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак». Так, главным арбитром встречи назначен авторитетный судья Сергей Карасёв.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гончар.

Напомним, матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. Это будет первый официальный матч «Зенита» и «Спартака» в 2024 календарном году.

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