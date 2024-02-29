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Агент Кассьерры: АПЛ принимает политические решения в отношении российских клубов

Агент Кассьерры: АПЛ принимает политические решения в отношении российских клубов
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Агент футболиста «Зенита» Матео Кассьерры Секу Траоре заявил, что английская Премьер-лига принимает политические решения в отношении российских клубов.

«Правда ли, что АПЛ блокирует любые переходы между английскими и российскими клубами? Да. Между английскими и российскими клубами никаких проблем нет. Тут всё зависит от лиги, которая принимает политические решения, с которыми мы ничего не можем сделать. АПЛ контролирует всю трансферную деятельность клубов. Самый простой способ трансфера из Англии в Россию и наоборот — это переход игрока на правах свободного агента. Деньги в английском футболе сейчас — это головная боль», — приводит слова Траоре «Матч ТВ».

Напомним, в 2022 году полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян мог перейти в лондонский «Челси», а в 2023-м форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой активно интересовался «Фулхэм». Захарян в итоге перебрался в «Реал Сосьедад» минувшим летом за € 13 млн. Российский полузащитник заключил контракт до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Арсена в € 15 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 29 матчей за «Реал Сосьедад» с учётом всех соревнований и записал на свой счёт одну результативную передачу.

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