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Тренер «Локомотива» Хапов назвал голкиперов, которые не смогли реализовать свой потенциал

Тренер «Локомотива» Хапов назвал голкиперов, которые не смогли реализовать свой потенциал
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Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов назвал российских голкиперов, которые не смогли в полной мере реализовать свой потенциал.

«На ум приходят Женя Помазан, который работал со мной в «Анжи», и два парня из «Локомотива» — Мирослав Лобанцев и Артём Гомелько. За них обиднее всего. Ребята были с хорошими качествами. На мой взгляд, они могли бы выйти на более высокий уровень», — приводит слова Хапова издание Sport24.

Евгению Помазану сейчас 35 лет, он выступает за клуб «СКА-Хабаровск». Мирослав Лобанцев играет за «Елимай», а Артём Гомелько — за польскую «Спарту». Заур Хапов работает в «Локомотиве» с несколькими перерывами с 2005 года. В 2022 специалист был назначен главным тренером железнодорожников, но де-факто обязанности главного исполнял Марвин Комппер.

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