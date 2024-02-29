Тренер «Локомотива» Хапов: Худякова чересчур разрекламировали, называли Нойером

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов высказался о 20-летнем голкипере железнодорожников Данииле Худякове.

«У Даниила был быстрый взлёт — в 17 лет он уже дебютировал в РПЛ и Лиге Европы, но его чересчур превознесли и разрекламировали. Тренер вратарей Саша Март на него сильно влиял, постоянно называя вторым Нойером и обещая вытянуть на какой-то нереальный уровень. Но нужно было понимать, что парень совсем молодой», — приводит слова Хапова издание Sport24.

Худяков является воспитанником футбольного клуба «Локомотив», за основную команду вратарь играет с 2020 года. Действующий контракт вратаря с московским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Худякова в € 2,8 млн. В нынешнем сезоне Даниил не выходил на поле в составе первой команды железнодорожников.