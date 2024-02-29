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Промес не смог улететь со «Спартаком» из Дубая, игрока не пустили в самолёт — источник

Промес не смог улететь со «Спартаком» из Дубая, игрока не пустили в самолёт — источник
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не смог улететь вместе с командой из дубайского аэропорта «Аль-Мактум». Игрока не допустили на борт самолёта, информирует Metaratings.

Отмечается, что причины, по которым Промеса не пустили в самолёт, пока неизвестны.

Напомним, 14 февраля нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.

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