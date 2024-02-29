Игрок ЦСКА Файзуллаев: смерть дяди ― самый тяжёлый момент в жизни. Внутри меня всё умерло

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о самом тяжёлом моменте в своей жизни.

«Несколько лет назад мой дядя умер от ковида. Это самый тяжёлый момент в моей жизни. Я даже представить себе не мог, что потеряю его. Дядя оберегал меня как мог – решал все вопросы за пределами футбола, покупал бутсы, мячи… Его смерть – огромное потрясение. Я готовился к тренировке, и тут звонок. Тогда мне сказали, что дяди не стало. Внутри сразу всё умерло, я просто не понимал, где я. Помог прийти в себя мой друг, а на тренировку выйти я не смог – поехал домой.

Дядя всегда хотел, чтобы я играл в топ-клубе. И не позволял быть довольным собой, заставлял быть критичным к самому себе. Помню его слова, что, если я хотя бы одной своей игрой буду доволен – я остановлюсь в развитии. Он меня никогда не хвалил! Даже слова «молодец» я от него ни разу не слышал. В 17 лет я дебютировал в азиатской Лиге чемпионов, сыграл хорошо. А в следующем матче – уже средненько. Когда я вернулся домой, дядя только критиковал меня за второй матч! Но братья рассказывали, что в день моего дебюта в ЛЧ дядя был самым счастливым человеком на свете», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.