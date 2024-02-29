«Можно убить карьеру». Игорь Федотов объяснил, почему Сухого не назначили на «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мыслями о своём коллеге Алексее Сухом, который будет обслуживать матч 19-го тура чемпионата между «Краснодаром» и «Рубином».

«Назначать Сухого на матчи уровня «Зенит» — «Спартак» пока рановато. Один год в топе ещё ничего не означает. Надо смотреть дальше. Тем более он ещё молодой, а таким матчем можно поломать — одной игрой убить карьеру. Такими арбитрами раскидываться нельзя. Пускай Сухой сначала отсудит «Краснодар». А более статусные игры ещё придут», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, встреча между «Краснодаром» и «Рубином» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 2 марта. Начало игры запланировано на 16:30 мск.