Файзуллаев: не смущало отсутствие еврокубков в РПЛ. Знал, что ЦСКА — великий клуб

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о переходе в московский клуб, а также заявил, что его не смутило отсутствие еврокубковых матчей.

«У меня был отдых после первого круга с «Пахтакором». Но я всегда был на связи с агентами, они и проинформировали меня об интересе ЦСКА. Я ответил, что подумаю. Ещё через какое-то время мне сообщили, что интерес серьёзный. Я посоветовался с родителями, братьями, разными игроками. Например, с Шомуродовым. У нас с ним один агент. Он и Герман Ткаченко убеждали меня, что переход в РПЛ — это правильно и он станет трамплином для меня.

Мне хотелось сделать шаг вперёд в карьере, перейти на новый уровень. Все, с кем советовался, сказали, что ЦСКА даёт играть молодым. Плюс я знал, что это великий клуб.

Меня не смущало отсутствие еврокубков. Я знал, что РПЛ гораздо сильнее, чем лига Узбекистана. Тут больше борьбы, тактики, выше интенсивность», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.