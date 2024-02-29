Файзуллаев: в Узбекистане все негативно отнеслись к моему переходу в ЦСКА

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о реакции в родной стране на свой переход в стан красно-синих.

«Сперва в Узбекистане все негативно отнеслись к моему переходу в ЦСКА. Все говорили, что я не заиграю в РПЛ из-за антропометрии, прогнозировали, что я быстро вернусь в Узбекистан. Но эти слова с родины меня только мотивировали.

Читал слова тренера «Пахтакора», который назвал РПЛ мёртвой лигой. Повторюсь, он был одним из многих, кто так отнёсся. Мне хочется доказать, что он и остальные ошиблись», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Файзуллаев перешёл в московский клуб из «Пахтакора» минувшим летом. За этот период он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами.