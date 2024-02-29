Юрий Сёмин считает, что в матче «Динамо» — «Локомотив» сложно назвать фаворита

Российский специалист Юрий Сёмин поделился мыслями о предстоящем матче между московскими «Динамо» и «Локомотивом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, что и у «Динамо», и у «Локомотива» все основные игроки в строю. Травмированных нет, все лидеры должны сыграть. Будет очень интересная игра. Думаю, что и на этом матче будет достаточно болельщиков. Фаворита в этом матче назвать сложно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, встреча в рамках 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» состоится 3 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.