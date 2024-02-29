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Эдин Терзич высказался о состоянии защитников дортмундской «Боруссии»

Эдин Терзич высказался о состоянии защитников дортмундской «Боруссии»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич рассказал о состоянии здоровья центральных защитников Матса Хуммельса и Никласа Зюле.

«Матс Хуммельс полностью готов к тренировкам команды, здесь нет никаких проблем. То же самое и с Никласом Зюле, он также готов к работе в субботу. У нас есть хорошие ребята на этой позиции, состав зависит от многих факторов», — приводит слова Эдина Терзича официальный канал дортмундской «Боруссии» в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, дортмундская «Боруссия» после 23 туров чемпионата Германии по футболу занимает четвёртое место, имея в своём активе 41 очко. Первую строчку занимает леверкузенский «Байер», который после после 23 игр имеет 61 очко.

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