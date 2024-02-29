У игрока «Униона» Фолланда украли часы за € 180 тыс., но защитник клуба смог поймать вора

16-летний подросток после командной вечеринки берлинского «Униона» украл часы нападающего Кевина Фолланда, стоимость которых составляет около € 180 тыс. Об этом сообщает Euro Foot со ссылкой на BILD.

По информации источника, его одноклубник Жером Руссийон побежал за грабителем и сумел вернуть часы. Также сообщается, что левый защитник немецкого клуба удерживал 16-летнего вора до приезда полиции.

31-летний нападающий выступает за «Унион» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Фолланд принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

После 23 сыгранных туров «Унион» находится на 14-м месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе команды из Берлина 25 набранных очков.