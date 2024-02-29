Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У игрока «Униона» Фолланда украли часы за € 180 тыс., но защитник клуба смог поймать вора

У игрока «Униона» Фолланда украли часы за € 180 тыс., но защитник клуба смог поймать вора
Аудио-версия:
Комментарии

16-летний подросток после командной вечеринки берлинского «Униона» украл часы нападающего Кевина Фолланда, стоимость которых составляет около € 180 тыс. Об этом сообщает Euro Foot со ссылкой на BILD.

По информации источника, его одноклубник Жером Руссийон побежал за грабителем и сумел вернуть часы. Также сообщается, что левый защитник немецкого клуба удерживал 16-летнего вора до приезда полиции.

31-летний нападающий выступает за «Унион» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Фолланд принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

После 23 сыгранных туров «Унион» находится на 14-м месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе команды из Берлина 25 набранных очков.

Материалы по теме
Фанаты прервали матчи Бундеслиги, закидав поля теннисными мячами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android