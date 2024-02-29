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Лукашенко: про белорусский футбол я боюсь даже говорить. Результаты никуда не годные

Лукашенко: про белорусский футбол я боюсь даже говорить. Результаты никуда не годные
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в рамках встречи с министром спорта страны Сергеем Ковальчуком и главой «Белорусской федерации футбола» Николаем Шерстнёвым раскритиковал развитие футбола в Беларуси.

«Про футбол я боюсь даже говорить. Мы некоторые команды из соседних государств раньше в футболе просто не замечали. А сейчас?! Но меня что возмущает: оказывается, новый руководитель федерации с министром спорта что-то не поделили. Они не могут работать друг с другом. Чудеса! Да там же делить нечего!

Самый массовый вид спорта, самый любимый среди нашего населения. И такой вид спорта, которым можно заниматься в любое время суток в Беларуси и в любых погодных условиях. В целом, если оценивать наши спортивные достижения, они никуда не годные. При тех вложениях и тех заботах государства, которые мы оказываем спорту», — приводит слова Лукашенко «БелТа».

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