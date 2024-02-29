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Тренер «Спартака» Абаскаль высказался о сроках возвращения травмированных игроков

Тренер «Спартака» Абаскаль высказался о сроках возвращения травмированных игроков
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о сроках возвращения к тренировкам в общей группе травмированных Руслана Литвинова, Тео Бонгонда и Томаша Тавареша.

«Я уже говорил, что в таких случаях не нужно форсировать события: восстановление должно проходить своим чередом, шаг за шагом. Конечно, ребят нам не хватает, с ними команда была бы полнее. Уверен, медицинский штаб делает всё, чтобы они вернулись скорее. Но главное — никакой лишней спешки», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

Напомним, в первом матче после возобновления РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
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Спартак М
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