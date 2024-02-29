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Президент Ла Лиги ответил на вопрос, сможет ли «Реал» покрыть зарплату Мбаппе

Президент Ла Лиги ответил на вопрос, сможет ли «Реал» покрыть зарплату Мбаппе
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о том, сможет ли мадридский «Реал» покрыть заработную плату нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе в случае, если грядущим летом он присоединится к «сливочным».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал» зарабатывал как минимум € 30 млн в год на протяжении последних десяти лет. Я не знаю, сколько они собираются платить Мбаппе, но зная политику «Реалу» в отношении трансферов, у них не не будет проблем с его зарплатой.

За последние годы «Реал» избавился от двух больших зарплат — Эдена Азара и Гарета Бейла. Затем этот клуб привлёк игроков с не очень большими требованиями. В тот момент «Реал» получил большое преимущество. Также им хорошо управляли после пандемии, в то время он не терял денег и добился значительного сокращения зарплат игроков.

«Реал» однозначно может подписать Мбаппе», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что французский футболист будет зарабатывать в «Реале» € 15-20 млн в год.

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