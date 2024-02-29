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Маркус Рашфорд: я не идеальный человек, но абсолютно предан «Манчестер Юнайтед»

Маркус Рашфорд: я не идеальный человек, но абсолютно предан «Манчестер Юнайтед»
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказался о своей преданности «красным дьяволам».

«Послушайте, я не идеальный человек. Когда я совершу ошибку, буду первым, кто поднимет руку и скажет, что мне нужно вести себя лучше. Но если вы когда-нибудь усомнитесь в моей приверженности «Манчестер Юнайтед», то тогда я буду должен высказаться», — приводит слова Рашфорда журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг минимизировал общение с Рашфордом после того, как в конце января, накануне тренировки англичанин отправился в бар, где употреблял алкогольные напитки, а на следующий день сообщил, что заболел.

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