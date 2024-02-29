Тео Эрнандес может пропустить матч «Милана» с «Лацио»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес из-за повреждения может пропустить матч 27-го тура Серии А с «Лацио», который состоится 1 марта 2024 года. Об этом сообщает Goal Italia.

Согласно полученной информации, защитник во время тренировки получил болезненный удар по ноге, поэтому тренерский штаб «Милана» сомневается относительно участия игрока в предстоящем матче. Сообщается, что финальное решение будет принято главным тренером Стефано Пиоли после консультации с медицинским штабом клуба за несколько часов до начала встречи.

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А «Милан» после 26 туров занимает третье место с 53 очками. «Лацио», в свою очередь, расположился на восьмой строчке, имея в своём активе 40 очков.