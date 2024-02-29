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«Аль-Наср» без Роналду в составе не смог обыграть аутсайдера саудовского чемпионата

Закончился матч 22-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Хазм». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Встреча завершилась вничью со счётом 4:4.

Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не принимал участия в игре из-за одноматчевой дисквалификации, полученной за демонстрацию неприличного жеста в адрес фанатов «Аль-Шабаба» во время матча 21-го тура Про-Лиги (2:3).

На 31-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска, реализовав пенальти.

На 55-й минуте хавбек гостей Ахмад Аль-Мхемайд сравнял счёт в матче. На 62-й минуте Талиска оформил дубль. На 66-й минуте нападающий «Аль-Хазма» Тозе забил второй гол своей команды. На 72-й минуте Талиска оформил хет-трик. На 85-й минуте форвард Фаиз Селемани вновь сократил отставание гостей.

На 90+1-й минуте нападающий «Аль-Насра» Садио Мане забил четвёртый гол своей команды, реализовав пенальти. На 90+10-й минуте защитник «Аль-Хазма» Пауло забил гол и спас свою команду от поражения.