Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» без Роналду в составе не смог обыграть аутсайдера саудовского чемпионата

«Аль-Наср» без Роналду в составе не смог обыграть аутсайдера саудовского чемпионата
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился матч 22-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Хазм». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Встреча завершилась вничью со счётом 4:4.

Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не принимал участия в игре из-за одноматчевой дисквалификации, полученной за демонстрацию неприличного жеста в адрес фанатов «Аль-Шабаба» во время матча 21-го тура Про-Лиги (2:3).

На 31-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска, реализовав пенальти.

На 55-й минуте хавбек гостей Ахмад Аль-Мхемайд сравнял счёт в матче. На 62-й минуте Талиска оформил дубль. На 66-й минуте нападающий «Аль-Хазма» Тозе забил второй гол своей команды. На 72-й минуте Талиска оформил хет-трик. На 85-й минуте форвард Фаиз Селемани вновь сократил отставание гостей.

На 90+1-й минуте нападающий «Аль-Насра» Садио Мане забил четвёртый гол своей команды, реализовав пенальти. На 90+10-й минуте защитник «Аль-Хазма» Пауло забил гол и спас свою команду от поражения.

Календарь Саудовской Про-Лиги
Турнирная таблица Саудовской Про-Лиги
Саудовская Аравия - Про-Лига . 22-й тур
29 февраля 2024, четверг. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 4
Аль-Хазм
Ар-Расс
1:0 Талиска – 31'     1:1 Аль-Мхемайд – 53'     2:1 Талиска – 61'     2:2 Тозе – 66'     3:2 Талиска – 71'     3:3 Селемани – 84'     4:3 Мане – 90+4'     4:4 Пауло – 90+9'    
Материалы по теме
Комитет по этике наказал Криштиану Роналду за неприличный жест — Ge.Globo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android