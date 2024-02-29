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«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» интересуются полузащитником «Кристал Пэлас» Эзе

«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» интересуются полузащитником «Кристал Пэлас» Эзе
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«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» заинтересованы в подписании 25-летнего полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе. Об этом сообщает The Sun.

Согласно источнику главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу хочет приобрести игрока, чтобы увеличить глубину состава и сделать атаку более вариативной. В свою очередь, «Манчестер Сити» давно следит за игроком и будет пытаться приобрести его в летнее трансферное окно. Сообщается, что игрок больше склоняется к переходу в стан «горожан».

Эзе в нынешнем сезоне провёл за «Кристал Пэлас» 20 матчей во всех турнирах, где отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 48 млн.

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