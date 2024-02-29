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«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести сразу двух игроков «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести сразу двух игроков «Кристал Пэлас»
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании сразу двух атакующих футболистов «Кристал Пэлас». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» летом предпримут попытки по приобретению вингеров Майкла Олисе и Эберечи Эзе. Манкунианцам придётся заплатить суммарно около € 100 млн за двух игроков. Отмечается, что на Олисе продолжают претендовать ещё три клуба из АПЛ — «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Эзе провёл за «Кристал Пэлас» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 48 млн.

Олисе сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока рассчитано до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 50 млн.

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