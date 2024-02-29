Глава «Химок» — о возможном переносе матча «Спартака»: к нам никто не обращался

Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев отреагировал на новость о неудовлетворительном состоянии газона на домашнем стадионе «Спартака», а также заявил, что красно-белые не обращались в клуб по поводу возможного проведения матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» на «Арене-Химки».

«Период после зимней паузы — один из самых сложных с точки зрения восстановления травяного покрова. Наши агрономы ежедневно проделывают большую работу, чтобы газон соответствовал требованиям.

На текущий момент к нам никто не обращался с просьбой провести матч на «Арене Химки». В марте у клуба три важных домашних матча, мы бы хотели, чтобы во время каждой игры состояние газона позволяло показывать наш лучший футбол», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей. Таким образом, красно-белые не смогут провести матч в рамках 20-го тура чемпионата с «Факелом» на своей арене, который должен будет состояться 10 марта.