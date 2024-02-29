Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о Хави Симонсе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о том, считает ли он Хави Симонса потенциальной заменой Килиану Мбаппе, который может перейти в мадридский «Реал».

«Хави Симонс принадлежит нашему клубу, и мы следим за его карьерой, как и за всеми игроками, которые принадлежат «ПСЖ», но сейчас его нет с нами, поэтому я не хотел бы говорить об этом. Конечно, мы находимся в контакте с игроком и смотрим, что он делает», — приводит слова главного тренера «ПСЖ» Footmercato.

Напомним, Хави Симонс выступает на правах аренды за «Лейпциг», в составе которого он принял участие в 32 матчах, в которых забил восемь мячей и отдал 10 голевых передач. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.