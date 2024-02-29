Экс-игрок «Реала» Гравесен: Зидан рассказал мне, какие команды хочет тренировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Томас Гравесен заявил, что экс-игрок и тренер «сливочных» Зинедин Зидан рассказал ему, в каких командах он готов продолжить карьеру тренера.

«Я разговаривал с Зиданом в Мадриде два года назад. Он сказал мне, что есть только две с половиной команды, где он хотел бы поработать. Это «Марсель», «Реал» и сборная Франции. Зинедин сказал, что готов вернуться к тренерской деятельности лишь в этих коллективах. Он талантливый тренер, уже доказавший свою состоятельность», — приводит слова Гравесена AS со ссылкой на Discovery+.

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Напомним, последним местом работы французского специалиста стал мадридский «Реал», должность главного тренера в котором он покинул в 2021 году. Зидан возглавлял «сливочных» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.