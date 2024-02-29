Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Реала» Гравесен: Зидан рассказал мне, какие команды хочет тренировать

Экс-игрок «Реала» Гравесен: Зидан рассказал мне, какие команды хочет тренировать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Томас Гравесен заявил, что экс-игрок и тренер «сливочных» Зинедин Зидан рассказал ему, в каких командах он готов продолжить карьеру тренера.

«Я разговаривал с Зиданом в Мадриде два года назад. Он сказал мне, что есть только две с половиной команды, где он хотел бы поработать. Это «Марсель», «Реал» и сборная Франции. Зинедин сказал, что готов вернуться к тренерской деятельности лишь в этих коллективах. Он талантливый тренер, уже доказавший свою состоятельность», — приводит слова Гравесена AS со ссылкой на Discovery+.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, последним местом работы французского специалиста стал мадридский «Реал», должность главного тренера в котором он покинул в 2021 году. Зидан возглавлял «сливочных» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.

Материалы по теме
Совладелец «МЮ» Рэтклифф летом планирует пригласить в клуб Зидана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android