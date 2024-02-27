Совладелец «МЮ» Рэтклифф летом планирует пригласить в клуб Зидана

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан предстоящим летом может возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Санти Уна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, о назначении французского специалиста на пост главного тренера английского клуба мечтает совладелец манкунианцев Джим Рэтклифф. Функционер видит в 51-летнем тренере подходящую кандидатуру. Отмечается, что помимо приглашения в клуб Зидана, Рэтклифф также планирует продать 11 футболистов в предстоящее летнее трансферное окно.

Напомним, Зидан уже давно находится без работы. Последним клубом французского специалиста был мадридский «Реал». Тренер работал со «сливочными» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. Суммарно Зидан завоевал с «Реалом» 11 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее стало известно о возможном назначении легендарного француза на пост главного тренера мюнхенской «Баварии».