Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Что будет с Квинси Промесом после задержания в ОАЭ?

Что будет с Квинси Промесом после задержания в ОАЭ?
Комментарии

Сегодня, 29 февраля, стало известно, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ в Санкт-Петербург, поскольку был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая «Аль-Мактум».

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением и ответить на вопрос: что будет с Квинси Промесом после задержания в ОАЭ?

Напомним, 14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.

Материалы по теме
Промеса задержали в аэропорту ОАЭ! Уже есть реакция МИД РФ. LIVE
Live
Промеса задержали в аэропорту ОАЭ! Уже есть реакция МИД РФ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android