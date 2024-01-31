Чемпион России в составе ЦСКА Витиньо стал партнёром Ракитича в «Аль-Шабабе»

30-летний бразильский вингер «Аль-Иттифака» Витиньо, который был чемпионом России в составе ЦСКА, перешёл в другой саудовский клуб «Аль-Шабаб». Об этом сообщает аккаунт «белых львов» в социальной сети X (ранее Twitter).
Бразильского футболиста взял в аренду до конца сезона «Аль-Шабаб», базирующийся в Эр-Рияде.
Ранее саудовский «Аль-Шабаб» объявил о переходе хорватского полузащитника «Севильи» Ивана Ракитича. Трансферы обоих игроков клуб объявил в один день.
Витиньо выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год. Вместе с «армейцами» полузащитник дважды выиграл Суперкубок России. Впоследствии игрок выступал за «Фламенго».
В нынешнем сезоне в составе «Аль-Иттифака» Витиньо сыграл в четырёх матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Круговой выложил видео с игроками ЦСКА после перехода: